Третья волна COVID-19 в Кыргызстане: власти ужесточают карантинные меры

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Кыргызстане резко ухудшилась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИАЦ «Кабар».

«Как и ранее прогнозировалось, текущий июнь может стать серьезным испытанием, как это было в прошлом году. Статистика не радует, ежедневно количество новых случаев только увеличивается, цифры движутся к отметке 1000 случаев за день. Вакцинация хоть и проводится, но препаратов пока не хватает на всех, хотя новые партии вакцины периодически поступают в страну», - говорится в сообщении.

В связи с этим, не так давно власти сообщили, что началась третья волна. Усиливаются различные меры безопасности, население просят быть более внимательным к своему здоровью, носить маски в общественных местах, обрабатывать руки. Несомненно, из-за этого в адрес властей и Министерства здравоохранения в частности выливается множество критики. Но стоит понимать, что подобная ситуация наблюдается не только в Кыргызстане или центрально-азиатском регионе. Даже более развитые страны испытывают определенные трудности. А те страны, которые полностью справились с пандемией и официально сообщили о прекращении карантина, просят граждан соблюдать меры осторожности.

В Бишкеке же планируется введение более строгих мер. Так, с 17 июня в столице будет введен ряд ограничений, которые коснутся работы увеселительных учреждений.

«В связи с ростом рост ежедневных случаев регистрации коронавирусной инфекции, принято решение с 17 июня 2021 года ограничить режим работы увеселительных заведений (ночные клубы, рестораны, точки общественного питания, кафе, караоке, бары), в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, с 23:00 до 07:00 часов, без изменения режима предоставления услуг по доставке еды и реализации еды на вынос до улучшения эпидемиологической ситуации», - говорится в сообщении столичной мэрии.

Как отметили в ммуниципалитете, решение принято в ходе заседание городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии под председательством вице-мэра по социальному блоку Виктории Мозгачевой.

На заседании присутствовали представители районных администраций, городское управление здравоохранения, санитарно-экологической инспекции, центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и управления образования.

«Члены комиссии обсудили эпидемиологическую ситуацию и принимаемые меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Бишкеке. По итогам было принято соответствующее решение о вводе ограничений»,- отметили в мэрии.

Помимо этого, будут проводиться рейды по соблюдению санитарных норм в общественных транспортах. Такой информацией поделились в ходе пресс-конференции представители мэрии.

«Мы не можем применить жесткие меры в отношении граждан, штрафы могут быть наложены лишь на водителей и компаний перевозчиков. Так, в настоящее время, нами прорабатывается вопрос ужесточения наказание в отношении водителей и фирм перевозчиков, за системное нарушения санитарных норм совместно с ГУВД Бишкека», - сказала она.

Кроме того, вице-мэр Бишкека отметила, что прорабатывает вопрос о бесплатной раздаче масок на остановках столицы и в общественном транспорте.

«Но, хотелось бы отметить, что ношение масок это личная ответственность каждого горожанина», - указала Мозгачева.

Что же касается ограничений работы увеселительных учреждений в ночное время, то после поступления информации об этом, социальные сети взорвались негодованием. Однако, в ходе пресс-конференции, представители привели аргументы по какой причине это было сделано.

«Общепит может работать до 23:00 с учетом 50% заполняемости и соблюдение санитарных норм», - сказала Мозгачева.

Вице-мэр также пояснила, что период ограничения деятельности увеселительных заведений был рекомендован министерством здравоохранения и социального развития КР.

«В настоящее время, в связи с потеплением, наблюдается большее количество отдыхающих в парках и увеселительных заведениях. В свою очередь, владельцы баров и ночных клубов не придерживаются временных алгоритмом по соблюдению саннорм»,- указала вице-мэр.

Вдобавок, на вопрос считает ли она введения данного ограничения целесообразным т.к в общественном транспорте люди передвигаются впритык к друг другу.

«В общественном транспорте люди могут обезопасить себя ношением масок, также общественный транспорт несет социально значимый характер и лишать людей возможности свободно передвигаться, мы не можем», - ответила вице-мэр.

Касательно других ограничений или введения комендантского часа, то пока такие вопросы не поднимаются. Кроме того, отмечается, что в столице повторных случаев заражения пока не выявлено. Такой информацией поделилась заместитель главного врача Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Айнагуль Рыскулбекова. Но как говорилось выше, ситуация не утешительная. Со слов специалиста, одной из основных причин распространения коронавируса является банальное несоблюдение правил личной гигиены.

С ее слов, из-за несоблюдения элементарных правил личной гигиены, в семьях участились случаи коллективного заражения.

Так, из 957 семейных очагов:

- в 762 очагах заразилось по два человека в семье; - в 135 очагах заразилось по три человека в семье; - в 38 очагах заразилось по четыре человека в семье; - в 22 очагах заразилось по пять человек в семье.

«Кроме того, в настоящее время, все районы Бишкека вошли в красную зону. В свою очередь, месяц тому назад, в апреле в красную зону входило два района: Ленинский и Первомайский»,- сказала Рыскулбекова.