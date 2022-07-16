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    Третья тройня с начала года родилась в Павлодаре

    16 Июля 2022, 22:44

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Двух девочек и одного мальчика павлодарка родила 3 июля. Дети появились в срок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщили в областном управлении здравоохранения, вес каждого ребенка превышает два килограмма, а рост – 47, 48 и 49 сантиметров.

    «Мы очень обрадовались, когда услышали, что будет тройня. Я думаю, что это бесценный дар, который дал нам Аллах. Все прошло благополучно. Дети родились в срок. Очень рада. Пусть дети будут здоровы и счастливы, будут нам опорой и утешением», – сказала бабушка Агайша Шарипова.

    Теперь в семье Айгулим и Рымбека Кабиденовых четверо детей. Тройняшек назвали Алима, Карима и Алимжан.

    Поздравить коллегу пришли члены партии AMANAT.

    «Это большая радость и одновременно большая ответственность. Сегодня с коллективом пришли поздравить и порадоваться. Именно такие семьи должны служить примером для всех, особенно для молодых людей, чтобы было больше детей, смеха и радости», – считает исполнительный секретарь областного филиала партии Илья Теренченко.

    По данным управления здравоохранения, это третья тройня, которая появилась на свет в этом году в Павлодарской области.

    Фото Александра Логвина


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Демография Общество Павлодар
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