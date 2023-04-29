Третья победа: Фируза Шарипова одолела соперницу молниеносным нокаутом

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Фируза Шарипова провела свой третий поединок в смешанных единоборствах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Шарипова выступила на турнире по ММА Octagon 44 в Алматы, где сразилась с россиянкой Илоной Бондаренко (1-0). Этот бой прошел в легчайшем весе и был запланирован на три раунда. Он закончился победой Шариповой в начале первого раунда после ряда ударов по корпусу. Шарипова нокаутировала соперницу на 13 секунде встречи.

Таким образом, Фируза Шарипова одержала третью победу в смешанных единоборствах и по-прежнему не знает поражений, а Илона Бондаренко проиграла второй бой подряд. Напомним, ранее в ММА Шарипова удосрочила россиянку Карину Ондасынову (0-1) и представительницу Азербайджана Гюнель Амирбакову (0-4).



