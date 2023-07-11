Третья многопрофильная больница и новые образовательные учреждения появятся в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О равном доступе к городской инфраструктуре и создании комфортной и благоприятной среды для жизни всех граждан сказал сегодня Президент на совещании по развитию Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Следует обеспечить неуклонное повышение качества жизни в столице. Все жители Астаны должны иметь равный доступ к городской инфраструктуре – объектам образования и здравоохранения, культуры и спорта, а также паркам и общественным пространствам. Это базовое условие для создания комфортной и благоприятной среды для жизни всех граждан. Неконтролируемый рост численности населения в Астане сегодня приводит к острой нехватке современных поликлиник, специализированных медицинских учреждений с качественными и доступными услугами. Наблюдается ощутимый дефицит квалифицированных медицинских кадров. Зачастую люди до последнего не обращаются за медицинской помощью из-за очередей в поликлиниках и дороговизны услуг в частных клиниках. Все это оказывает негативное влияние на здоровье горожан. Для исправления ситуации считаю важным поддержать предложение о строительстве в столице третьей многопрофильной больницы», - заявил Глава государства.

«Огромное значение имеет доступность качественных образовательных услуг. Устроить ребенка в школу или садик в Астане – все еще проблема. Количество учеников во многих школах значительно превышает проектную мощность, сохраняется трехсменное обучение, что уже недопустимо. Требуется в приоритетном порядке обеспечить строительство новых образовательных учреждений в городе, в том числе 15 объектов дополнительного образования. В то же время в столице катастрофически не хватает квалифицированных педагогических кадров – ежегодный дефицит достигает одной тысячи специалистов. Поэтому считаю своевременным предложение о создании в Астане педагогического вуза. Это позволит подготовить достаточное количество учителей для строящихся школ. Правительству необходимо тщательно проработать вопросы создания педагогического вуза и возведения многопрофильной больницы, определить источники финансирования. Чтобы построить справедливое общество, крайне важно обеспечить гармоничное и всестороннее развитие подрастающего поколения. Поэтому образование в школах должно быть инклюзивным, доступным для всех детей, независимо от их социального положения», - подчеркнул Президент.