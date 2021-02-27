Треть выявленных коррупционных преступлений приходится на акиматы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент по противодействию коррупции зарегистрировал в прошлом голу 99 преступлений, из которых 82% - по коррупционным фактам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, из общего количества коррупционных преступлений 30 совершены сотрудниками акиматов и их структурных подразделений, 16 - работниками территориальных госорганов, 12 - правоохранительными органами.

«В структуре выявленных преступлений преобладают факты взяточничества и хищений. Вскрыты шесть фактов системной коррупции, из них три в структурах акиматов, три совершены сотрудниками территориальных органов. Причиненный ущерб по оконченным уголовным делам составил 651,5 млн тенге, возмещено более 95%. Изобличены восемь первых руководителей государственных органов, в том числе шесть сотрудников акиматов», - проинформировал руководитель Антикоррупционной службы области Ернар Баянгазин.

Из 23 осужденных восемь человек приговорили к лишению свободы, 12 оштрафовали и троим ограничили свободу. В числе осужденных больше всех сотрудников акиматов и их структурных подразделений – девять человек.

«Антикоррупционная служба не преследует целью привлечение к уголовной ответственности и осуждение лиц. По каждому выявленному факту следователи проводят анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений. В прошлом году направили 35 представлений. Понижены и уволены от занимаемых должностей 48 служащих», - добавил Е.Баянгазин.