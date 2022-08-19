Треть учебников поступила в школы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Назир Жашибеков проинформировал о готовности школ к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, в этом году на приобретение и доставку учебников выделили 930,7 млн тенге.

«На закуп учебников в количестве 454,6 тыс. экземпляров с издательствами заключили 180 договоров на сумму 776 млн тенге. Отгружено 150 тыс. учебников. До 25-го августа во все школы планируется полная доставка», - сообщил Н. Жашибеков.

Он отметил, что все организации образования обеспечили видеонаблюдением. В этом году дополнительно направили в районы 50 млн тенге. К Центру оперативного управления подключили 377 организаций. Еще 26 – с начала учебного года. К 1 сентября в школах области будет функционировать 388 тревожных кнопок. Речевое оповещение подключили на 267 объектах.

«Проводятся работы по промывке и опрессовке систем отопления. Получили паспорта готовности 500 учреждений образования, или 84 %. Не получили объекты, где проводятся работы по замене котлов, ремонт системы отопления, капитальные ремонты. На приобретение котлов и котельного оборудования выделили 200 млн тенге. Необходимый объем угля – 98,7 тыс. тонн на сумму более одного млрд тенге. В тупики завезли 90 % топлива, в школы – 62 %», - проинформировал Н. Жашибеков.

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