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    Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО

    19 Ноября 2022, 07:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области потребность в угле на отопительный сезон для населения составляет 419 тыс. тонн. Заготовили – 301,7 тыс. тонн, или 72 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в регионе розничной реализацией топлива занимаются 22 компании, действуют 32 тупика

    Запас угля на тупиках составляет 32,2 тыс. тонн. В том числе около 4 тыс. тонн имеется в Петропавловске. В наличии шубаркульский, каражаринский, майкубинский и экибастузский уголь. В пути – более трех тыс. тонн каражаринского и около 3,5 тыс. тонн шубаркульского.

    В управлении заверили, что топливо будет завозиться в течение всего отопительного сезона.

    Цены варьируются от 10 тыс. до 17,5 тыс. тенге за тонну в зависимости от марки угля.

    «Местные угольные операторы регистрируются на платформе маркетплейс, разработанной АО «Народный банк Казахстана». Три компании уже реализуют уголь через приложение: ИП «Жан», ТОО «ТЭК Альянс Жолы» и ИП «Стандарт», - добавили в управлении.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Цены и тарифы Общество Отопительный сезон Топливо Уголь
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