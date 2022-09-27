Треть многодетных матерей нашей страны проживает в Туркестанской области - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государство и впредь будет оказывать поддержку многодетным матерям. Об этом Глава государства заявил на встрече с общественностью Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Как известно, треть многодетных матерей нашей страны проживает в Туркестанской области. Поэтому эта инициатива очень важна для вас», - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил всестороннюю поддержку молодежи.

Для реализации их бизнес-инициатив будут предоставляться миникредиты под 2,5 процента, отметил Президент, выразив уверенность, что наша молодежь сможет разумно воспользоваться этой возможностью и начать собственное дело.

«Одним словом, государство и впредь будет помогать старшему поколению, поддерживать материнство. А молодым людям мы предоставляем возможность найти свое достойное место в жизни», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось о прибытии Президента РК с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи.



