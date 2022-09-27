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    Треть многодетных матерей нашей страны проживает в Туркестанской области - Президент

    27 Сентября 2022, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государство и впредь будет оказывать поддержку многодетным матерям. Об этом Глава государства заявил на встрече с общественностью Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    «Как известно, треть многодетных матерей нашей страны проживает в Туркестанской области. Поэтому эта инициатива очень важна для вас», - сказал Президент.

    Касым-Жомарт Токаев также отметил всестороннюю поддержку молодежи.

    Для реализации их бизнес-инициатив будут предоставляться миникредиты под 2,5 процента, отметил Президент, выразив уверенность, что наша молодежь сможет разумно воспользоваться этой возможностью и начать собственное дело.

    «Одним словом, государство и впредь будет помогать старшему поколению, поддерживать материнство. А молодым людям мы предоставляем возможность найти свое достойное место в жизни», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось о прибытии Президента РК с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Туркестанская область Туркестан
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