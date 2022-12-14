Треть костанайского бюджета будет направлена на сферу образования

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В предстоящий год на сферу образования в Костанайской области направят более 175 миллиардов тенге, что составляет треть всего областного бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазину.

«В 2023 году на сферу образования планируется направить 175,1 млрд тенге, или 33,6% от бюджета области. На развитие объектов образования на будущий год планируется выделить более 3,7 млрд тенге для завершения строительства двух школ в городе Костанае в микрорайоне «Береке» на 980 учащихся и микрорайоне «Кунай» на 900 учащихся, и на начало строительства 2-х школ на 100 мест в селе Еңбек Костанайского района и в селе Гурьяновское Карабалыкского района», - сообщила на сессии депутатов Костанайского областного маслихата руководитель управления экономики и бюджетного планирования.

Также в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в следующем году планируется начать строительство 6-ти школ. Строительство будет проводиться за счет средств республиканского бюджета в размере 11,2 млрд тенге.

«Капитальным ремонтом на сумму 458,4 млн тенге будут охвачены 6 объектов образования, а именно школа № 13 города Рудного, мастерские Костанайского индустриально-педагогического колледжа, общежитие Костанайского колледжа сферы обслуживания, Рудненский колледж технологии и сервиса, Костанайский специальный комплекс «детский сад-школа-интернат» для детей с особыми образовательными потребностями № 2. Текущий ремонт будет проведен в 83 объектах образования на сумму порядка 2 млрд тенге. Ремонтом будут охвачены организации образования всех регионов области»,- пояснила Г. Мусагазина.

Кроме этого, 227,6 млн тенге направят на разработку проектно-сметной документации для проведения капремонта 25 объектов образования.

Из областного бюджета на сферу образования также направят 4,7 млрд тенге, на что закупят спортинвентарь, приобретут ученическую мебель, учебные кабинеты по стандартам НИШ и STEM лабораторий. Более миллиарда из этой суммы будет направлена на укрепление материально-технической базы организаций образования.

Из облбюджета также выделяется 1,8 млрд тенге на оплату коммунальных услуг. Это связывают с ростом тарифов.

Ранее сообщалось, что в Костанае на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата рассмотрен и утвержден бюджет региона на 2023-2025 годы



