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    Третьи сутки тушат пожар в горах ВКО

    6 Сентября 2022, 10:21

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В районе Алтай продолжается тушение загорания травы и кустарника на территории лесных хозяйств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    Тушение осложнено труднодоступной горной местностью. Предварительная площадь пожара 400 га. Для визуального обследования задействован самолет АН-2 Казавиалесоохраны. Угрозы населенным пунктам нет.

    В ликвидации задействовано: около 300 человек и 24 единицы техники

    ДЧС ВКО, Лесхоза, местных исполнительных органов.

    На тушение привлечен вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Осуществлено два сброса (общим объемом 6 тонн воды).

    В ДЧС ВКО и на месте пожара работают в круглосуточном режиме оперативные штабы.

    Как сообщалось ранее, лесной пожар тушат в ВКО. На территории КГУ «Зыряновское лесное хозяйство» Быковское лесничество загорелась трава и кустарник.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Пожар
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