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    Третье заседание Национального курултая пройдет в Атырауской области

    17 Июня 2023, 12:40

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести третье заседание Национального курултая в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В прошлом году мы с вами встречались в Улытау, в этом году – в священном Туркестане. Атырауская область еще один регион нашей страны, занимающий особое место в национальной истории. Там, в знаменитом Сарайшыке, в свое время располагались ставки многих наших ханов. Поэтому предлагаю провести следующее заседание Национального курултая в этом регионе. Пусть в нашей стране всегда будет единство, согласие и процветание!» - сказал Касым-Жомарт Токаев, завершая свое выступление на втором заседании Национального курултая.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Атырауская область Туркестанская область Курултай Национальный курултай Туркестан
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