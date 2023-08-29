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    Третье за сутки землетрясение произошло в Китае

    29 Августа 2023, 16:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 29 августа 2023 г. в 15:30 зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 606 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.0. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.31° с.ш. 83.79° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - проинформировали в СОМЭ.

    Ранее сообщалось о том, что казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение с эпицентром в 426 км на юг от города Алматы на территории Китая. Кроме того, утром в Китае произошло землетрясение магнитудой MPV 4.7.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Китай Землетрясение
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