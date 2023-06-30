Третье место заняло РгК «Орталық» в Республиканском турнире по Президентскому многоборью

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На Республиканском турнире по Президентскому многоборью в тройке лучших оказались военнослужащие Нацгвардии центрального региона.

28 июня в поселке Каракемер на базе воинской части 6654 стартовал Республиканский турнир по Президентскому многоборью среди военнослужащих Национальной гвардии. В мероприятии приняли участие сборные команды из разных уголков страны: региональные командования – «Оңтүстік», «Орталық», «Батыс», «Шығыс», а также Академия Национальной гвардии и воинские части непосредственного подчинения. Открыл мероприятие заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии генерал - майор Абжанов. Он пожелал участникам соревнования справедливого судейства, командного духа.

Турнир длился три дня.

«В соревнованиях принимали участие 7 команд по 5 видам спорта. Все показали лучшие свои результаты. В данных соревнованиях военнослужащие преодолевали на короткие и длинные дистанции, метали гранаты на дальность и все это в командную копилку, время каждого определял результаты подготовки команды», - отметил начальник физической подготовки и спорта Регионального командования Орталық полковник Александр Апасов.

Состязания проводились в беге на 60/100, 1000, 3000 метров, метании гранаты на дальность, плавании и стрельбе из пистолета Макарова (9мм).

В трехдневной схватке места распределились следующим образом:

1 место АНГ- 1047 очков,

2 место РгК»Шыгыс«- 990 очков;

3 место РгК»Орталық«- 987 очков.

В личном первенстве:

младший сержант Ержан Мунбаев в/ч 5516 (город Темиртау) - занял І место (до 35 лет) набрав 256 очков;

сержант Алмагамбетов Алмас - воинская часть 6637 (город Петропавловск) - ІІ место (до 45 лет), набрал 258 очков;

сержант Ержанов Азамат (в/ч 6637) - занял почетное ІІІ место (до 40 лет) набрав 272 очка.