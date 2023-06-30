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    Третье место заняло РгК «Орталық» в Республиканском турнире по Президентскому многоборью

    30 Июня 2023, 21:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На Республиканском турнире по Президентскому многоборью в тройке лучших оказались военнослужащие Нацгвардии центрального региона.

    28 июня в поселке Каракемер на базе воинской части 6654 стартовал Республиканский турнир по Президентскому многоборью среди военнослужащих Национальной гвардии. В мероприятии приняли участие сборные команды из разных уголков страны: региональные командования – «Оңтүстік», «Орталық», «Батыс», «Шығыс», а также Академия Национальной гвардии и воинские части непосредственного подчинения. Открыл мероприятие заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии генерал - майор Абжанов. Он пожелал участникам соревнования справедливого судейства, командного духа.

    Турнир длился три дня.

    «В соревнованиях принимали участие 7 команд по 5 видам спорта. Все показали лучшие свои результаты. В данных соревнованиях военнослужащие преодолевали на короткие и длинные дистанции, метали гранаты на дальность и все это в командную копилку, время каждого определял результаты подготовки команды», - отметил начальник физической подготовки и спорта Регионального командования Орталық полковник Александр Апасов.

    Состязания проводились в беге на 60/100, 1000, 3000 метров, метании гранаты на дальность, плавании и стрельбе из пистолета Макарова (9мм).

    В трехдневной схватке места распределились следующим образом:

    1 место АНГ- 1047 очков,

    2 место РгК»Шыгыс«- 990 очков;

    3 место РгК»Орталық«- 987 очков.

    В личном первенстве:

    младший сержант Ержан Мунбаев в/ч 5516 (город Темиртау) - занял І место (до 35 лет) набрав 256 очков;

    сержант Алмагамбетов Алмас - воинская часть 6637 (город Петропавловск) - ІІ место (до 45 лет), набрал 258 очков;

    сержант Ержанов Азамат (в/ч 6637) - занял почетное ІІІ место (до 40 лет) набрав 272 очка.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Нацгвардия
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