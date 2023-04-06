Третье место заняли казахстанские курсанты на олимпиаде по военной истории в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ - В столице Беларуси Минске завершилось интеллектуальное состязание на знание военной истории в рамках VII Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования государств – участников СНГ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Мероприятие состоялось на базе Военной академии Республики Беларусь. Нашу страну на олимпиаде по истории представила команда Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова в составе Аманжола Махаббата, Даулета Абдуали, Даниила Кравчука, Досжана Амирхана и Нурсата Баймурата.

«Конкурс состоял из четырех туров. В первом и втором курсанты показали знания по истории Великой Отечественной войны, хронологии событий, Сталинградской битвы и другим вопросам. Третий тур прошел в виде «военно-исторических баталий», в четвертом – состоялись состязания капитанов. В итоге курсанты получили третье общекомандное место», – пояснил руководитель команды старший преподаватель Батыр Садаков.

Для знатоков военной истории были также организованы экскурсии и другие тематические мероприятия. Курсанты посетили исторические места Минска, а также мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».



