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    Третье место в военно-спортивных играх СНГ заняли курсанты вузов Минобороны РК

    11 Июня 2023, 01:14

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В столице Узбекистана Ташкенте завершились II Военно-спортивные игры среди курсантов высших военных учебных заведений государств – участников Содружества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

    В них приняли участие представители военных вузов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

    «Главная цель военно-спортивных игр – развитие и пропаганда массового спорта среди военнослужащих. Ребята показали хороший результат, но есть к чему стремиться и над чем работать. Проанализировав выступления участников, будем усиливать подготовку наших спортсменов», – отметил председатель Спортивного комитета Министерства обороны РК – начальник Центрального спортивного клуба подполковник Арман Абеуов.

    Спортсмены состязались в шести дисциплинах: армейский рукопашный бой, многоборье, военизированный кросс, мини-футбол, стрельба из пистолета Макарова (ПМ-3) и из автомата Калашникова (АК-3).

    Казахстан представили 26 курсантов, которые принесли сборной команде третье место. На второй позиции россияне. Первое же место завоевали хозяева игр – курсанты военных вузов Узбекистана.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Минобороны РК
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