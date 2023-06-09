Тренерам спортшкол начали выплачивать доплаты за квалификацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Профильным педагогам, тренерам-преподавателям специализированных отделений детско-юношеских спортивных школ, специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, школ-интернатов для одаренных в спорте детей начали выплачивать доплаты за квалификационную категорию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство культуры и спорта.

В частности, для квалификационной категории педагога-модератора предусмотрена надбавка в размере 30% от должностного оклада, для педагога-эксперта — 35% от должностного оклада, для педагога-исследователя – 40%, и для квалификационной категории педагога-мастера — 50% от должностного оклада.

В стране работают более 66 тысяч специалистов сферы физической культуры и спорта. Среди них — преподаватели, тренеры, методисты и другие сотрудники. Около 42%, или более 28 тысяч из них, находятся в сельской местности.

«Развитие массового спорта и физической культуры в стране напрямую связано с подготовкой специалистов и повышению квалификации работников отрасли. Ежегодно около 2 тысяч выпускников школ поступают в вузы по специальности «Физическая культура и спорт».

На сегодня образовательные программы университетов были обновлены, и в них были добавлены новые дисциплины: «Спортивный менеджмент», «Спортивная психология», «Менеджмент здоровья», «Спортивное право», «Спортивная медицина», «Спортивная журналистика» и другие», — отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.