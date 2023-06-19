Тренер по боксу и его ученики награждены за спасение тонущего ребенка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении девочки, тонувшей в сильном потоке воды в реке Большая Алматинка, приказом МЧС 28-летний тренер по боксу Данияр Сафин, а также его ученики Назерке Ерікова, Дастан Құрманғали награждены медалью «Суға батқандарды құтқарғаны үшін», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Награду вручил исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков.

«От имени органов гражданской защиты благодарю Вас за героический поступок. Можно сказать, что вы действительно, спасая девочку, подарили ей вторую жизнь. Благодаря вашим умелым действиям и гражданским позициям удалось предотвратить несчастный случай. Желаю дальнейших успехов в спорте и в тренерской деятельности. В целом, рекомендуем жителям и гостям города не сокращать путь и не проходить под этими каскадами. Это опасно, так как каскады бывают скользкими», - отметил Ерлан Алибеков.

Напомним, 2 июня около 20:00 часов тренер по боксу Сафин Данияр с группой учеников совершал пробежку по набережной бетонного (стабилизированного) русла реки Большая Алматинка в районе ЖК «Шахристан», как вдруг, внезапно группа, следовавшая впереди, окликнула Данияра. Присмотревшись, тренер увидел две детские руки, торчавшие из потока воды. Это была девочка примерно 13-14 лет. Как оказалось, она попала в водосливное устройство, подростка затягивало сильным потоком. Не медля ни секунды, несмотря на риск, Данияр бросился в реку на помощь, вытянул и вытащил ее из воды и передал двум своим ученикам, которые помогли вынести девочку на безопасное место.

«Мою левую ногу затянуло сильным потоком. Опираясь на правую ногу и бетонную подпорку, мне удалось рывком вытащить уже обессиленную девочку. Видимо, она длительное время пыталась выбраться. Однако, не справившись с течением, уже начала уходить под воду. Девочка была отведена в безопасное место, она была с подругой и подходившими взрослыми. К сожалению, имя девочки не узнал и, убедившись в ее безопасности, продолжил выполнять свою тренерскую работу. Хочу поблагодарить свою бдительную группу, которые заметили тонувшую девочку», - поделился с подробностями Данияр Сафин.

В ДЧС Алматы сообщили, что благополучному спасению жизни способствовала решительность и отличная физическая подготовка алматинца.