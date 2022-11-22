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Тренер Нидерландов установил национальный рекорд на ЧМ в Катаре

22 Ноября 2022, 12:41
Тренер Нидерландов установил национальный рекорд на ЧМ в Катаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал установил новый национальный рекорд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вчерашняя победа над Сенегалом стала для ван Гаала 38-ой на посту наставника «оранжевых». Таким образом, ван Гаал опередил другого маститого тренера, возглавлявшего в ранее национальную команду – Дика Адвокаата.

В 2014 году под руководством ван Гаала Нилерланды стали бронзовыми призерами чемпионата мира. В свое время тренер работал на клубном уровне, возглавляя такие команды, как «Аякс», «Манчестер Юнайтед», «Алкмаар», «Барселона».

Напомним, вчера сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Сенегала в рамках чемпионата мира со счетом 2:0.

Фото: gettyimages.com

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