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    Тренер мужской сборной РК по боксу на Олимпиаде прокомментировал итоги жеребьевки

    22 Июля 2021, 20:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев прокомментировал результаты жеребьевки на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я бы не сказал, что кому-то повезло, а кому-то не очень. В принципе, все ребята настроены. По весовым категориям по каждому отдельно можно сказать. Но жеребьевка не из легких у нас. Те же сеяные боксеры, им достались довольно сильные боксеры в их подгруппе», - сказал Галымбек Кенжебаев в ходе онлайн-брифинга.

    Тренер добавил, что на Олимпиаде легких соперников не бывает и ребята готовятся к каждому противнику.

    Отметим, сегодня состоялась жеребьевка соревнований по боксу на Олимпийских играх-2020 в Токио.

    Ниже представлены имена первых соперников.

    до 52 килограммов Сакен Бибосынов - Янкиель Ривера (Пуэрто-Рико));

    до 57 килограммов Серик Темиржанов - Ролан Гарос (Венгрия);

    до 63 килограммов Закир Сафиуллин - Леодан Пезо (Перу);

    до 69 килограммов Абылайхан Жусупов - соперник определится позже;

    до 75 килограммов Абильхан Аманкул - соперник определится позже

    до 81 килограмма Бекзад Нурдаулетов - соперник определится позже

    до 91 килограмма Василий Левит - Эммануэль Рейес (Испания), с

    свыше 91 килограмма Камшыбек Кункабаев - Есри Рез Мустафа (Египет),

    до 75 килограммов Надежда Рябец - Тамара Тибелт (Канада).

    Напомним, сегодня в Токио состоялась жеребьевка в соревнованиях по боксу. По ее итогам казахстанские боксеры узнали имена первых соперников.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Спорт Олимпиада Япония Бокс
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