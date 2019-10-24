Тренер «Канело» включил Головкина в число возможных соперников 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наставник мексиканского боксера Сауля Альвареса Эдди Рейносо включил чемпиона мира из Казахстана Геннадия Головкина в число возможных соперников «Канело» на поединок в мае следующего года. Об этом сообщил аторитетный инсайдер The Athletic Лэнс Пагмайр на своей странице в Twitter, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Эдди Рейносо сказал мне, что несколько парней рассматриваются среди возможных соперников «Канело» на май, и он включил Геннадия Головкина в этот список, а также упомянул Джермалла Чарло и Билли Джо Сондерса. Кроме того, он заявил, что «Канело» не против сразиться с Бетербиевым в случае победы», — пишет Пагмайр.

Напомним, 2 ноября «Канело» встретится с россиянином Сергеем Ковалевым.

Ранее сообщалось, что Головкин планирует вернуться на ринг в феврале следующего года, но в случае организации трилогии с «Канело» готов подождать до мая.