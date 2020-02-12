Тренер «Канело» озвучил дату третьего боя с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский тренер Эдди Рейносо, работающий с чемпионом мира WBA Super Саулем Альваресом, оценил вероятность проведения третьего боя «Канело» с обладателем титулов IBF/IBO Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Боксеры встречались на ринге в 2017 и 2018 годах, результатами поединков стали ничья и победа «Канело» решением большинства судей.

«Мы приветствуем третий бой с Головкиным. Почему бы и нет? GGG — чемпион в среднем весе, он великолепный боец. Мы готовы, но на майскую дату «Канело» сразится с кем-то другим, а вот в сентябре — возможно. Головкин может подняться в весе или остаться в 160 фунтах, но мы с ним сразимся. В последнем бою [с Сергеем Деревянченко] Головкин показался мне подуставшим. Я знаю, что он был немного болен, но GGG гарантированно выдает прекрасные бои и всегда подходит к ним подготовленным», — поделился в беседе с журналистами Рейносо.

Фото: fightnews.info





