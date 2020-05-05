Тренер Деревянченко заявил о победе над Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наставник украинского боксера Сергея Деревянченко Андре Розье считает, что его подопечный заслужил победу в поединке с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Бой Головкина и Деревянченко за вакантный титул чемпиона мира IBF в среднем весе состоялся в октябре прошлого года в Нью-Йорке и завершился победой GGG единогласным решением судей.

«То, что я хотел увидеть — это рематч GGG и Сергея. Я считаю, что мы выиграли бой, но нас слегка ограбили. Сергей — один из моих любимых бойцов, и он один из самых замечательных молодых людей на планете. Мы не намерены останавливаться. Мы продолжим карабкаться на эту гору и достигнем вершины. Сергей и так уже некоронованный чемпион мира в среднем весе, и в один прекрасный день он заполучит этот пояс», — сказал Розье.



