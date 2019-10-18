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    Тренер Деревянченко обвинил Головкина и потребовал реванша

    18 Октября 2019, 23:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тренер экс-претендента на титул чемпиона мира в среднем весе Сергея Деревянченко Андре Розье обвинил казахстанского боксера Геннадия Головкина в «грязном» боксе, а так же потребовал реванша. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Рефери Харви Док говорил об ударах по макушке и затылку. Так вот, Головкин ударил моего боксёра по затылку, а тот старался уйти от этого удара. Это и заставило его потерять равновесие, причём Головкин делал это несколько раз по ходу поединка. Несмотря на то, что Деревянченко ещё и беспокоило рассечение, он был воином и, в то же время, технарем. Он делал всё, над чем мы работали и мне кажется, он сделал больше, чем нужно для того, чтобы стать чемпионом мира в среднем весе. Сергей хочет провести реванш. Я думаю, зрители тоже этого хотят», — приводит Fightnews.info слова тренера Деревянченко.

    Напомним, пятого октября Головкин одержал победу над Деревяченко единогласным решением судей, завоевав титулы IBF и IBO в среднем весе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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