Тренер Деревянченко назвал его преимущества перед Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наставник украинского средневеса Сергея Деревянченко Андре Розье поделился планами на подготовку своего подопечного к титульному бою с Геннадием Головкиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ожидается, что боксеры сразятся за вакантный пояс чемпионамира IBF в среднем весе 5 октября в Нью-Йорке. Для Розье это будет уже третийслучай противостояния с Головкиным, ранее он готовил к боям с Геннадием КёртисаСтивенса и Дэниэла Джейкобса.

«Это будет самый большой бой в жизни Сергея, поэтому к еготренировочному лагерю будет приковано безраздельное внимание всей нашейкоманды. Я верю, что все мы, работая сообща, обеспечим Сергея подготовкой,необходимой для победы над Головкиным», - сказал Розье.

По его словам, они «не решили, где будет проходить лагерь,так как большой вклад в это делает сам Деревянченко».

«Тот факт, что мы не деремся с «Канело», ничего не меняет, идаже еще больше мотивирует, так как я считаю, что этот бой будет труднее. Намой взгляд, GGG — непобежденный боец. Как и большинство людей в мире, я считаю,что он выиграл обе встречи с «Канело». Он – потрясающий боксер, но и Сергейтоже хорош, и я верю, что он победит. Его набор навыков уникален для среднегодивизиона, и он допускает очень мало ошибок, которыми мог бы воспользоватьсяГоловкин. К тому же он намного свежее как профессионал. Именно эти компонентысделают этот бой самым конкурентным в карьере Геннадия и станут тем, чтонеобходимо Сергею, чтобы через пару месяцев стать новым чемпионом мира IBF. Сточки зрения тренера, у меня уже были две попытки победить Головкина. Но яуверен, что на третий раз повезет, так как Сергей — совершенно другой «зверь»по сравнению с теми, с кем я до этого вступал в битву с Головкиным», — цитируетBoxingscene.com слова Розье.