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    Тренд на укрепление профессионалами – политолог о новых назначениях в Правительстве

    2 Сентября 2023, 14:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Большая часть новых назначений в Правительстве Казахстана показывает тренд на его укрепление профессионалами. Таким мнением поделился казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он напомнил, что 55-летняя Светлана Жакупова, ранее вице-министр, в этом году ставшая уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при президенте, стала новым министром труда и социальной защиты населения.

    58-летний аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев возглавил новое Министерство туризма и спорта.

    «До сегодняшнего дня он был старейшим по стажу акимом области. Хороший и адекватный практик. Пока большая часть назначений в правительстве показывает тренд на его укрепление профессионалами», - написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее он отметил, что Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова стали освобожденными вице-премьерами, чтобы сосредоточиться на координации работы растущего числа министерств.

    «Прежний заместитель руководителя Администрации Президента, опытный практик и политический тяжеловес Аида Балаева возглавила новое Министерство культуры и информации - главное идеологическое ведомство правительства. Реорганизация Администрации и Правительства показала, что Президент решил перевести практическую работу в Правительство, так что новое назначение Аиды Балаевой – это не понижение, а фактически просто смена названия должности», - отметил политолог.

    Данияр Ашимбаев добавил, что прежний глава МИИР Марат Карабаев возглавил новое Министерство транспорта.

    43-летний Арман Шаккалиев, прежний первый зам, был повышен до министра торговли и интеграции. До этого он возглавлял Комитет технического регулирования и метрологии, был членом коллегии ЕЭК.

    Новым главой МВД стал 58-летний уроженец ВКО Ержан Саденов, который прошел путь от опера до начальника УВД Усть-Каменогорска. Был первым замом ДВД Мангистауской области, возглавил Департамент внутренних дел на транспорте, полицию Акмолинской области и столицы. Последние полтора года был замминистра.

    После чего Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений новому министру внутренних дел.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Общество
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