Тренд на рынке труда не направлен на исчезновение профессий – эксперт ЦРТР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогнозы по влиянию цифровизации на рынок труда следует ставить под сомнение. Об этом сообщила управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская в ходе онлайн-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда мы говорим о рисках, связанных с цифровизацией, всегда, в первую очередь, вызывает обеспокоенность степень ее влияния на рынок труда. Это обсуждается не первый год и, чаще всего, прогнозы неутешительны. Но, как мы знаем, мы пережили уже не одну промышленную революцию, и сегодняшние оценки абсолютно разные, они используют разные методологии. То есть, одни прогнозируют, что 50% рабочих мест в мире будет автоматизировано. Кто-то дает более скромные оценки. Но, в целом, можно все прогнозы поставить под сомнение, потому, что существует ряд допущений. То есть, во-первых, некоторые прогнозы строятся на оценке целых профессий. То есть, целые профессии исчезнут. Но мы понимаем, что профессия – это набор разных задач, разных функций, и такое сравнение некорректно», – сказала А.Молчановская.

По ее мнению, даже у операторов оборудования, о которых говорят, что они будут полностью заменены, выполняют такие когнитивные функции, которые никак нельзя автоматизировать.

А.Молчановская привела в пример прогноз британских экономистов об исчезновении 37 профессий. Но, в действительности, с 50-х годов 20-го века исчезла только одна профессия – оператор лифта, который вручную открывал двери.

По словам спикера, многие исследования пытаются определить, какие задачи можно автоматизировать. Но они не учитывают того, как будут развиваться технологии, и какие будут появляться новые задачи. В действительности, тренд направлен не на исчезновение профессий и задач, а на усложнение трудовых функций. То есть, название профессий может даже не меняться, но функции изменяются в сторону увеличения доли более интеллектуальной работы. Кроме того, ход процесса цифровизации неоднороден в разрезе отраслей и стран.

Эксперт считает, что часть профессий всегда будет в безопасности, поскольку нельзя заменить всех специалистов там, где важен живой контакт с сотрудниками. Например, прогнозируется, что исчезнут операторы колл-центров. Но, по данным статистики, в Казахстане численность таких операторов за последние два года увеличилась, поскольку потребность в них растет.

Темой онлайн-конференции был Второй Национальный доклад о рынке труда Казахстана, подготовленный Центром.



