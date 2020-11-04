Тренд на цифровизацию продолжает усиливаться – Евгений Виноградов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нам всем, так или иначе, придется обладать в перспективе навыками постоянного обучения, гибкости, умения жить в условиях неопределенности. Люди, которые обладают этими качествами, смогли найти себе место в изменившемся мире. Такое мнение в ходе онлайн-конференции выразил международный эксперт, заместитель руководителя «Атласа новых профессий» Евгений Виноградов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда весной мне впервые предложили принять участие в этом проекте, никто не понимал, в каком формате все будет происходить. Нам пришлось во многом перестраиваться на ходу. Форсайт – методика, которая полностью была ориентирована на оффлайн-работу. Неожиданно оказалось, что все нужно проводить в онлайн-формате, причем не только этот форсайт, был запущен форсайт НТИ – длинное четырехмесячное исследование с подключением тысячи экспертов. Мне кажется, получилось достаточно успешно», - сказал Евгений Виноградов.

По его словам, по исследованиям форсайта зачастую задают два вопроса: «Вы предсказали пандемию?», «О чем можно говорить, ведь с наступлением пандемии многое поменялось». Эксперт отметил, что ответ на эти вопросы существует.

«На первый вопрос – ответ простой. Исследователи будущего действительно говорили о том, что планета входит в ту ситуацию, когда мы имеем высокие риски столкнуться с довольно опасными эпидемиями. Почему? Человечество, расширяясь, приходит на территорию экосистем, на которых оно раньше не существовало. Оно разрушает эти экосистемы, животным приходится как-то приспосабливаться, куда-то перемещаться, мутируют вирусы, с которыми животные жили миллионы лет, только вопрос времени, когда они смогут пересесть на человека, который к ним пришел. Собственно, что и случилось. Второй вопрос имеет такой же ответ. Самый очевидный тренд – тренд на автоматизацию. С приходом карантина, те компании и бизнес, которые успели автоматизировать свои процессы, получили большое преимущество. В Москве есть сеть кофеен «Шоколадница». На прошлой неделе они выступили с новостью, что начали тестировать двух роботов официантов. Только вопрос времени, когда эта технология начет распространяться на другие кофейни», - сказал международный эксперт.

Он отметил, что люди и бизнес поняли, что нужно сильнее идти в эту автоматизацию. Тренд на цифровизацию продолжает усиливаться. Пандемия этот тренд не остановила.

«Если посмотреть на тех людей, которые неожиданно оказались в этой ситуации, их можно поделить на два вида: люди, которые продолжили работать, и люди, которые остались без работы. Так или иначе, они не могли ничего сделать. А люди, которые продолжили работать, их опять же можно поделить на две части: люди, которые заранее предугадали и построили свою деятельность для цифрового мира. Другая категория людей – та, которая сумела «пересобраться», которая поняла, что надо изменить, поменяла свои бизнес-процессы, снова оказалась в процессе работы. Эти люди обладают важными качествами, которыми нам всем придется обладать в перспективе: навыки постоянного обучения, гибкости, умения жить в условиях неопределенности. Эти люди как-то смогли найти себе место в изменившемся мире», - считает Евгений Виноградов.

Если говорить о неких компетенциях, на которых люди смогли заработать на хлеб, по словам эксперта, совершенно очевидно важным становится такой человек, который может провести тренинг за полтора часа, обучить использовать платформу Zoom.

«Нам действительно придется учиться быть более гибкими, учиться цифровым технологиям, сохраняя в себе то самое человечное, за что мы пока что не роботы – культурологический и эмоциональный пласт. Придется в себе иметь это, чтобы быть актуальным, чтобы найти свое место в этом мире. Мне кажется, важно не забывать постоянно думать о будущем. Заранее себя подготовить, чтобы стать человеком будущего, чтобы нам всем было комфортно строить общество будущего», - добавил международный эксперт, заместитель руководителя «Атласа новых профессий» Евгений Виноградов.

Напомним, руководитель образовательных проектов BTS Digital Саясат Нурбек показал, как разрабатывается Атлас новых профессий. Он будет расширяться и охватит не только тяжелые отрасли промышленности, но и социальную сферу, обрабатывающую промышленность, сектор услуг.