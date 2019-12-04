Тренажер для детей с ДЦП подарили актюбинскому реабилитационному центру

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Уникальный тренажер для детей с ДЦП и различными патологиями подарили актюбинскому областному реабилитационному центру в городе Алге. Оборудование стоимостью 1 млн тенге приобретено в рамках меморандума по реализации социально значимых проектов между компанией ERG и акиматом Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» .

Обучать специалистов работе с тренажером приехал его создатель, четырехкратный чемпион Эстонии по фигурному катанию, шестикратный чемпион мира по зимнему виндсерфингу Юхан Гросс. Изначально он разработал аппарат для тренировок спортсменов. Но позже выяснилось, что он эффективен для детей с ДЦП, синдромом Дауна, ортопедическим и неврологическими патологиями.

«Тренажер я делал для фигуристов. Дети быстрее учили упражнения, когда работали под страховкой. Так в залах появились тренажеры, с помощью которых дети учились прыгать. Страховочная система им помогала в этом. Я беседовал с врачами детской клиники в Эстонии. Врач, моя одноклассница, педиатр, рассказывала о параличе ног, о проблемах, с которыми сталкиваются дети, прикованные к коляске. Мне хотелось как-то помочь им. А мне ответили, что специалисты и так делают все, но, к сожалению, это не помогает. Значит, не так что-то делается. Я предложил свои тренажеры. Мы сняли документальный фильм, как девочку привезли, она на коляске лежала, не двигалась, ничего не могла. Одели тренажер на нее, а она стала подкачиваться, улыбаться, у нее что-то стало получаться. Через год занятий девочка вышла на своих ногах, а потом уже каталась на велосипеде, лыжах. Теперь и у вас есть такой тренажер. И я научу ваших специалистов работать с ним», - сказал Ю.Гросс.

После презентации Гросс показал, как работает его тренажер. Ребенок, которого привезли на коляске с помощью специальной установки попытался встать на ноги и даже сделать несколько шагов, чем поразил специалистов, которые с ним работали.

Реабилитационный курс в актюбинском центре в год проходят до 120 детей, больше половины из которых больны ДЦП. Потребность в подобном тренажере для укрепления опорно-двигательного аппарата, назревала давно.

«Мы не могли оставить без внимания такое обращение. Мы верим, что благодаря этому тренажеру, кто-то из детей, возможно, сделает свои первые шаги. Центр реабилитации делает важные и нужные дела, компания оказала посильное содействие в решении важного вопроса. Сегодня, благодаря тренажеру Гросса у почти ста детей появилась возможность научиться сидеть, стоять, ходить», - отметил президент АО «ТНК «Казхром» Арман Есенжулов.

«Для нас это особенный день. Мы долго ждали, когда у нас появится тренажер Гросса, известный во всем мире. Сегодня пригласили представителей из других реабилитационных центров, чтобы показать, что теперь чудо медицины есть и у нас. Аппарат имеет невероятный лечебный потенциал. В 90% случаев дети, которые занимаются на этом тренажере, начинают активнее двигаться без посторонней помощи, в 20% – начинают ходить, в 80% – ползать, стоять, сидеть. У каждого второго пациента методика Гросса активизирует эмоциональное и речевое общение», - сказал заведующий отделом педагогической коррекции центра Рауан Сейiт.