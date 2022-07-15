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    Тремя вакцинами от коронавируса можно привиться в Казахстане

    15 Июля 2022, 15:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в Казахстане для вакцинации населения доступны три вида вакцин: QazVac, Sinopharm и Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения, на сегодня вакцинацией против КВИ охвачено более 80% подлежащего взрослого населения или более 56% от всего населения страны.

    Первым компонентом привито 10,7 млн человек, вторым компонентом - 10,4 млн человек. В сутки прививаются более 5 тыс. человек.

    «В настоящее время в Казахстане для вакцинации населения доступны три вида вакцин QazVac, Sinopharm и Pfizer», - сказала глава Минздрава РК Ажар Гиният.

    Ранее сообщалось, что всего в стране на сегодняшний день есть 1 630 930 доз вакцин. Из них 329 тыс. QazVac, около 1,2 млн Sinopharm и 106,5 тыс. Pfizer.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Ажар Гиният
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