Трёхпроцентный рост экономики запланировали в Карагандинской области на 2021 год

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на 2021 год поставлена задача обеспечить рост экономики не менее, чем на 3,4%. Объём валового регионального продукта должен достичь 6,1 трлн тенге. По прогнозу, инвестиции составят свыше 700 млрд тенге, передает МИА «Казинформ».

Как в регионе будут исполнять поручения Главы государства, данные на расширенном заседании Правительства и Высшем совете по реформам, рассказали на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«Прошлый год, с учётом сложившихся условий, был направлен на сохранение стабильности социально-экономической ситуации. Текущий год, с учётом сохранения влияния ограничительных мер, направлен на возобновление экономического роста. В промышленности в этом году необходимо обеспечить производство в объёме не менее 3 трлн тенге с ростом на 3,3% к 2020 году. Важные факторы - стабильная работа системообразующих предприятий, привлечение инвестиций в объёме около 715 млрд тенге с ростом на 3%», - сказал руководитель управления экономики Азамат Муканов.

Планируется производство сельскохозяйственной продукции на 429 млрд тенге с ростом на 6,5%. В агропромышленном комплексе намечена реализация 36 инвестиционных проектов с созданием 1 459 рабочих мест.

В транспорте по итогам года прогнозируется рост на 1,8%.

Как сообщил руководитель управления, во исполнение поручений Главы государства в области актуализируют Антикризисный план по оперативному реагированию и сохранению стабильной социально-экономической ситуации.

Продолжится поддержка предпринимательства. На курсах «Бастау Бизнес» в 2021 году планируется обучить 1 500 человек. Предусмотрены средства на реализацию более 2 тысяч проектов с созданием свыше 2 500 рабочих мест.

Мерами по программам «Еңбек» и «Дорожная карта занятости» планируется охватить 36,5 тыс. человек.

На аппаратном совещании остановились на развитии каждой отрасли. Обсудили вопросы улучшения экологической ситуации, дальнейшего внедрения цифровых услуг. По каждому направлению аким области дал поручения.

«Задач много: объём работы значительный. Мы должны выстроить системную модель для качественной реализации всех поручений Главы государства», - отметил Женис Касымбек.