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    Трехмесячный запас сахара достаточен - Минсельхоз РК

    15 Марта 2022, 12:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане есть трехмесячный запас сахара. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас есть трехмесячный запас сахара, он достаточен. У нас есть договоренность со странами ЕАЭС. Мы завозим, сейчас договоренности имеются. Кроме того, у нас есть квота. Мы можем 250 тысяч тонн завозить из стран не ЕАЭС, Египет – крупный производитель, Польша. Мы каждый год договариваемся, объемы складов тоже ограничены, поэтому мы не можем на год завезти сахара. Ажиотажа никакого нет, сейчас есть трехмесячный запас, потом обеспечим еще на три месяца», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Также министр отметил, что основная часть белого сахара импортируется из Беларуси и России.

    «У нас есть квота на беспошлинный ввоз сахара и сахара-сырца на 250 тысяч тонн из третьих стран до 31 августа этого года. Мы будем эту квоту распределять между нашими производителями и потребителями и завозить», - отметил он.

    При этом министр уточнил, что 60% сахара, имеющегося в Казахстане, является импортным продуктом. По его словам, основная часть белого сахара завозится из Беларуси и России.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минсельхоз Экономика Цены и тарифы Сельское хозяйство Общество
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