Трехлетняя девочка застрелила сестру в США

ХЬЮСТОН. КАЗИНФОРМ – Настоящая трагедия, связанная с нарушением правил хранения огнестрельного оружия в доме, развернулась в Хьюстоне, крупнейшем городе штата Техас. Трехлетняя девочка случайно застрелила свою 4-летнюю сестру из заряженного пистолета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Washington Post.

По словам шерифа округа Харрис Эда Гонсалеса, трагедия произошла в воскресенье, 12 марта, в квартире на Баммел-Норт-Хьюстон-роуд, где девочки проживали вместе с родителями. В какой-то момент дети остались в спальне без присмотра взрослых.

«Трехлетний ребенок нашел в комнате заряженный полуавтоматический пистолет. Взрослые услышали один выстрел. Забежав в комнату, они обнаружили старшего четырехлетнего ребенка в бессознательном состоянии», - сообщил шериф.

Полиция констатировала смерть ребенка по прибытии на вызов 911.

«Еще одна трагическая история, и опять ребенок находит дома огнестрельное оружие и ранит кого-то. В этот раз выстрел оказался смертельным», - сказал Гонсалес и добавил, что решение о предъявлении обвинения кому-либо из взрослых будет принимать прокуратура округа Харрис на основании полицейского расследования.



