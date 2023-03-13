Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Трехлетняя девочка застрелила сестру в США

    13 Марта 2023, 21:24

    ХЬЮСТОН. КАЗИНФОРМ – Настоящая трагедия, связанная с нарушением правил хранения огнестрельного оружия в доме, развернулась в Хьюстоне, крупнейшем городе штата Техас. Трехлетняя девочка случайно застрелила свою 4-летнюю сестру из заряженного пистолета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Washington Post.

    По словам шерифа округа Харрис Эда Гонсалеса, трагедия произошла в воскресенье, 12 марта, в квартире на Баммел-Норт-Хьюстон-роуд, где девочки проживали вместе с родителями. В какой-то момент дети остались в спальне без присмотра взрослых.

    «Трехлетний ребенок нашел в комнате заряженный полуавтоматический пистолет. Взрослые услышали один выстрел. Забежав в комнату, они обнаружили старшего четырехлетнего ребенка в бессознательном состоянии», - сообщил шериф.

    Полиция констатировала смерть ребенка по прибытии на вызов 911.

    «Еще одна трагическая история, и опять ребенок находит дома огнестрельное оружие и ранит кого-то. В этот раз выстрел оказался смертельным», - сказал Гонсалес и добавил, что решение о предъявлении обвинения кому-либо из взрослых будет принимать прокуратура округа Харрис на основании полицейского расследования.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    35 человек погибли в храме в Индии, провалившись под пол
    Дональд Трамп стал первым в истории США попавшим под уголовное преследование экс-президентом
    Азия остается драйвером роста - глава Международного валютного фонда
    Глава Marvel Entertainment попал под сокращение
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров