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    Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Шымкенте

    27 Апреля 2021, 11:04

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Шымкенте, передает МИА «Казинформ».

    «26.04.2021 года в 17:50 из окна 2-го этажа многоэтажного жилого дома по ул. Хлопзавода аль-Фарабийского района города Шымкента выпала девочка 2018 года рождения. Ребенок остался без присмотра родителей. В настоящее время госпитализирована в реанимационное отделение Шымкентской городской детской больницы в микрорайоне Нурсат. Проходит лечение с диагнозом «переломы черепа умеренной степени тяжести», - сообщили в ДЧС Шымкента.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Шымкент
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