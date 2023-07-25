Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Косшы

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Очередной несчастный случай, связанный с выпадением ребенка из окна четвертого этажа, произошел в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

21 июля в дежурную часть отдела полиции города Косшы поступило сообщение станции скорой помощи о факте выпадения ребенка из окна четвертого этажа.

«Установлено, что 3-летняя девочка, оставшись ненадолго без присмотра взрослых, из любопытства взобралась на подоконник и выпала из окна. Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломами ребер находится в детской городской больнице №2 города Астаны», - сообщили в полиции.

С целью предупреждения несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон, полицейские настоятельно рекомендуют родителям не оставлять малолетних детей без присмотра в помещении с открытыми окнами, не использовать москитные сетки без соответствующей защиты, не ставить близ окон мебель, которая поможет малышу забраться на подоконник.

24 июля в Шымкенте 7-летний мальчик скончался, упав со второго этажа. Также сообщалось, что в Шымкенте купание в фонтане закончилось смертью 10-летнего мальчика.