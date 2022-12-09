Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области

    9 Декабря 2022, 14:04

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области в ДТП погиб трехлетний ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «8 декабря вечером на автодороге Самара - Шымкент 30-летняя водитель автомашины Тoyota Сamry 30, двигаясь со стороны города Хромтау в направлении села Карабутак Айтекебийского района, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание автомашины в кювет. Водитель была доставлена в больницу Айтекебийского района, а 3-летний мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте», - говорится в сообщении.

    Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Актюбинская область ДТП Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Теплоисточник вышел из строя в Семее
    Порыв трубопровода произошел в Рудном
    Автомобиль наехал на торговый дом в Семее
    Сбивший подростка и оставивший место ДТП водитель найден в Актобе
    Популярное
    1 Женис Касымбек обратился к астанчанам
    2 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
    3 Кадровое обновление: кто возглавил регионы Казахстана
    4 Перелеты в Астану в личных целях в рабочее время: чиновницу наказали в Костанае
    5 ЧМ-2022: Хорватия победила Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал
    Новости партнеров