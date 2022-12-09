Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области в ДТП погиб трехлетний ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«8 декабря вечером на автодороге Самара - Шымкент 30-летняя водитель автомашины Тoyota Сamry 30, двигаясь со стороны города Хромтау в направлении села Карабутак Айтекебийского района, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание автомашины в кювет. Водитель была доставлена в больницу Айтекебийского района, а 3-летний мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте», - говорится в сообщении.

Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).





Фото: t.me/POLICE_of_KZ











