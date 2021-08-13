Трехлетний ребенок погиб на железнодорожных путях в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагедия произошла на железнодорожных путях в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в отделении административной полиции департамента полиции на транспорте, на железнодорожной станции Кумшагал женщина и ребенок переходили железнодорожные пути.

«В то время как они пролезали под вагонами грузового состава, поезд тронулся. От полученных травм 3-летняя девочка скончалась на месте», - пояснили в ведомстве.

По данному случаю проводят следственные мероприятия. Начато досудебное расследование по статье 344, части 2 УК РК «Нарушение правил безопасности движения ж/д транспорта». В ходе следственных действий установят виновных, отметили в отделении административной полиции департамента полиции на транспорте.

Говоря о предварительной версии причин произошедшей трагедии, работники транспортной прокуратуры подчеркнули обычную бытовую халатность.

«Люди почему-то не используют имеющиеся на станции переходы, торопятся перейти. Поэтому проходят под поездами, чтобы сэкономить время. Здесь и такой фактор имеется – возможно, на железнодорожной станции Кумшагал проходы, предназначенные для пешеходов, далеко расположены, и людям неудобно», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что на движение других поездов это трагическое происшествие не повлияло.

В данное время мать погибшего ребенка получает психологическую помощь.