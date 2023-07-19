Трехлетний малыш насмерть сбил другого ребенка на гольф-мобиле в США

ОРЛАНДО. КАЗИНФОРМ - 3-летний малыш, управлявший гольфкаром, насмерть сбил 7-летнего ребенка в понедельник днем в Форт-Майерсе, штат Флорида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Местная полиция сообщает, что 3-летний водитель приближался на гольфкаре к правому повороту возле дома, находящегося в частной собственности, когда передняя часть гольф-мобиля врезалась в 7-летнего ребенка, стоявшего во дворе.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. 3-летний «лихач» не пострадал.

Обеспокоенность по поводу несовершеннолетних, управляющих гольфкарами во Флориде, недавно привела к принятию нового закона штата, сообщает WJFX. Любому человеку в возрасте до 18 лет скоро потребуется разрешение или водительские права для вождения гольф-мобиля.

Законопроект был подписан губернатором Роном ДеСантисом и вступает в силу 1 октября.

В нем не указан возраст, когда несовершеннолетние могут начать водить гольфкары, но указано, что все несовершеннолетние должны иметь разрешение или водительские права, чтобы легально управлять данным средством передвижения во Флориде. WJFX сообщает, что водители во Флориде должны быть не моложе 15 лет и иметь согласие родителей.

По данным Американской академии педиатрии, по всей стране ежегодно более 6 500 детей получают травмы в результате инцидентов с гольф-мобилями. Чуть больше половины пострадавших — дети до 12 лет.