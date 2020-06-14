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Трехкратный чемпион мира по қазақша күрес Айбек Нугымаров попал в больницу с коронавирусом
14 Июня 2020 03:00
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СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее два директора колледжа заболели коронавирусом.Среди них и известный спортсмен Айбек Нугымаров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима города в Instagram.
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«Сегодня стало известно, что в Семее с диагнозом COVID 19 оказались в инфекционном отделении больницы сразу два директора колледжей Семея – это Азат Сарпеков, директор электротехнического колледжа и Айбек Нугымаров, директор колледжа транспорта Семея, трехкратный чемпион мира по Қазақша күрес и двукратный победитель турнира «Әлем барысы», - сообщает городской акимат.
Власти Семея просят горожан быть бдительными и дисциплинированными. Напомним в Восточном Казахстане карантинные меры продлены до 1 июля.
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