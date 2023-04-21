Трехкратное повышение тарифа на вывоз ТБО не утвердили депутаты гормаслихата Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На портале «Открытые НПА» размещен проект решения Атырауского городского маслихата «Об утверждении тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Атырау», предусматривающий почти трехкратное повышение тарифа - с нынешнего в 205 тенге до 594 тенге с человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По проекту решения предлагается ввести следующие расценки: благоустроенные домовладения (с 1 жителя) - 527 тенге; неблагоустроенные - 594 тенге.

Предусмотрены льготы в размере: 100% - участникам Великой Отечественной войны; 50% - приравненным к участникам Великой Отечественной войны, многодетным матерям, инвалидам І группы; 25% - инвалидам ІІ группы и пенсионерам по возрасту, семьям, получающим специальную социальную помощь. Обсуждение проекта решения длится до 28 апреля», - говорится в проекте решения.

Вопрос о необходимости повышения тарифа на вывоз ТБО стоит в Атырау на повестке дня с октября прошлого года. Однако прошлый состав депутатов городского маслихата его не утвердил. Споры вызвало то, что в тариф кроме услуг ТОО «Спецавтобазы» был включен и тариф построенного, но не запущенного частного цеха по сортировке мусора ТОО «ГринСитиКлининг». Обошлось строительство цеха частнику более чем в 3,5 миллиарда тенге. Из которых 1,5 миллиарда тенге - банковские займы. Общественность и депутаты выступили против того, что население через тариф будет погашать кредиты частного инвестора.

Вопрос о повышении тарифа 21 апреля был вновь вынесен на обсуждение депутатов городского маслихата нового созыва и членов городского совета. Однако ТОО «Спецавтобаза», по мнению участников обсуждения, не смогло предоставить полной раскладки, куда пойдут деньги абонентов. Присутствовавшие на заседании члены общественного объединения «Мой город Атырау» также выступили категорически против одномоментного трехкратного повышения тарифа.

Предложенные ТОО «Спецавтобаза» расчеты депутаты гормаслихата и члены городского общественного совета вернули на доработку, попросив аргументировано разъяснить, куда пойдут собранные с населения деньги.



