Трехкомнатную квартиру получит семья столичного пожарного, вынесшего из огня людей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сертификат на трехкомнатную квартиру вручили семье, пожарного, который спас из огня людей во время пожара в столичном жилом комплексе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«Министр по ЧС РК Юрий Ильин и аким столицы Алтай Кульгинов вручили семье пожарного Аскара Забикулина сертификат на трехкомнатную квартиру. Квартира предоставлена за счет спонсорских средств. Семье пожарного Аяна Кемпирова будет оказана помощь в погашении ипотеки. Кроме того, семьям Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова принято решение помочь в погашении кредитов – общая сумма 6 миллионов тенге», - говорится в сообщении.

Пожарные Астаны проявили мужество и спасли жизни нескольких человек в ходе пожара в одном из столичных жилых комплексов. Состояние здоровья Аскара Забикулина оценивается как тяжелое, у второго пациента – средней степени тяжести.





Как сообщил глава МЧС РК Юрий Ильин, по факту пожара в Астане проводится служебное расследование.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении столичных пожарных государственными наградами Республики Казахстан, которые проявили мужество и спасли жизни нескольких человек.

Аскар Забикулин награжден орденом «Айбын» I степени; командир отделения пожарной части № 10 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аян Кемпиров – орденом «Айбын» III степени.

