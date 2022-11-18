Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Трехкомнатную квартиру получит семья столичного пожарного, вынесшего из огня людей

    18 Ноября 2022, 17:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сертификат на трехкомнатную квартиру вручили семье, пожарного, который спас из огня людей во время пожара в столичном жилом комплексе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «Министр по ЧС РК Юрий Ильин и аким столицы Алтай Кульгинов вручили семье пожарного Аскара Забикулина сертификат на трехкомнатную квартиру. Квартира предоставлена за счет спонсорских средств. Семье пожарного Аяна Кемпирова будет оказана помощь в погашении ипотеки. Кроме того, семьям Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова принято решение помочь в погашении кредитов – общая сумма 6 миллионов тенге», - говорится в сообщении.

    Пожарные Астаны проявили мужество и спасли жизни нескольких человек в ходе пожара в одном из столичных жилых комплексов. Состояние здоровья Аскара Забикулина оценивается как тяжелое, у второго пациента – средней степени тяжести.


    Как сообщил глава МЧС РК Юрий Ильин, по факту пожара в Астане проводится служебное расследование.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении столичных пожарных государственными наградами Республики Казахстан, которые проявили мужество и спасли жизни нескольких человек.
    Аскар Забикулин награжден орденом «Айбын» I степени; командир отделения пожарной части № 10 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аян Кемпиров – орденом «Айбын» III степени.
    Астана Жилье Общество Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Глава МЧС вручил орден «Айбын» ІІІ степени пожарному Аяну Кемпирову
    Бутики горели рядом с торговым центром «Бакорда» в Алматы
    Четыре квартиры горят в Атырауской области
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров