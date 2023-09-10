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    01:06, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Трехдневный траур объявлен в Марокко

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    Фото: агентство «Анадолу»
    РАБАТ. КАЗИНФОРМ - В Марокко объявлен трехдневный траур в связи с гибелью свыше тысячи людей в результате сильного землетрясения. Об этом сообщил королевский дворец страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    В течение трех дней флаги в африканской стране будут приспущены до половины высоты мачты.

    Напомним, землетрясение магнитудой 7 баллов, произошедшее в марокканском городе Марракеш в ночь на 9 сентября, стало крупнейшим землетрясением в истории страны за последнее столетие. Зафиксированы разрушения зданий в Марракеше и Агадире.

    Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7 баллов в Марокко возросло до 1305, а пострадавших – до 1832. Такие данный приводит МВД королевства.


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