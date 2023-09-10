Трехдневный траур объявлен в Марокко

РАБАТ. КАЗИНФОРМ - В Марокко объявлен трехдневный траур в связи с гибелью свыше тысячи людей в результате сильного землетрясения. Об этом сообщил королевский дворец страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

В течение трех дней флаги в африканской стране будут приспущены до половины высоты мачты.

Напомним, землетрясение магнитудой 7 баллов, произошедшее в марокканском городе Марракеш в ночь на 9 сентября, стало крупнейшим землетрясением в истории страны за последнее столетие. Зафиксированы разрушения зданий в Марракеше и Агадире.

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7 баллов в Марокко возросло до 1305, а пострадавших – до 1832. Такие данный приводит МВД королевства.