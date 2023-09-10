01:06, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6
Трехдневный траур объявлен в Марокко
РАБАТ. КАЗИНФОРМ - В Марокко объявлен трехдневный траур в связи с гибелью свыше тысячи людей в результате сильного землетрясения. Об этом сообщил королевский дворец страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
В течение трех дней флаги в африканской стране будут приспущены до половины высоты мачты.
Напомним, землетрясение магнитудой 7 баллов, произошедшее в марокканском городе Марракеш в ночь на 9 сентября, стало крупнейшим землетрясением в истории страны за последнее столетие. Зафиксированы разрушения зданий в Марракеше и Агадире.
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7 баллов в Марокко возросло до 1305, а пострадавших – до 1832. Такие данный приводит МВД королевства.