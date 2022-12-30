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    Трехдневный траур объявили в Бразилии в связи со смертью Пеле

    30 Декабря 2022, 14:25

    БРАЗИЛИА. КАЗИНФОРМ - Правительство Бразилии объявило трехдневный национальный траур в связи со смертью легендарного футболиста Пеле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Соответствующий документ с подписью президента Бразилии Жаира Болсонару опубликован в официальном вестнике страны.

    «В знак сожаления в связи со смертью Эдсона Арантеса ду Насименту, Пеле с даты публикации этого указа объявлен трехдневный национальный траур по всей стране»,- говорится в сообщении.

    Болсонару выразил соболезнования семье и близким Пеле. В своем Twitter бразильский лидер отметил, что благодаря Пеле «мир открыл имя Бразилии», а самому спортсмену удалось «превратить футбол в искусство и радость».

    Легендарный футболист Пеле скончался в возрасте 82 лет в больнице, где проходил лечение с 29 ноября.

    Похороны трехкратного чемпиона мира пройдут 3 января на стадионе «Сантос», где прошла большая часть его карьеры.

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Бразилии Жаиру Болсонару по поводу кончины легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле.

    Фото: : Arquivo / Eduardo Matysiak
    Бразилия
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