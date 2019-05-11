Трех жителей столицы задержали за рекламу сайтов синтетических наркотиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При активном содействии граждан столичными полицейскими задержаны трое местных жителей в возрасте 30 и 32 лет за распространение рекламы интернет-сайтов, предлагающих синтетические наркотики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

При задержании у подозреваемых изъяты трафареты и баллончики аэрозольной краски. Задержанные лица привлечены к административной ответственности.

С начала года полицейскими выявлены более 100 сайтов, и информация направлена к блокированию, установлено и привлечено к ответственности 7 человек.

Департамент полиции города Нур-Султан просит всех, кому известна информация о противоправной деятельности задержанных лиц, сообщить на анонимные телефоны доверия управления по противодействию наркопреступности: 8(7172)71-63-93, 71-62-60 либо 102.



