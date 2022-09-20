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    Трех школьниц сбила ассенизаторская машина в Уральске

    20 Сентября 2022, 12:19

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Происшествие произошло 19 сентября в поселке Зачаганск недалеко от школы №30. Ассенизаторская машина сбила трех школьниц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

    «Госпитализированы три девочки. У ребенка 2010 года рождения диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб шейной области. У девочки 2011 года рождения также ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом нижней трети большой берцовой кости, множественные ушибы. Открытый перелом трети берцовой кости получила девочка 2009 года рождения», - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЗКО.

    Дети находятся в отделении травматологии Областной детской многопрофильной больницы.
    Западно-Казахстанская область ДТП Происшествия Регионы Уральск
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