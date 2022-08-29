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    Трех пропавших детей нашли в Усть-Каменогорске

    29 Августа 2022 23:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске на прошлой неделе нашли троих пропавших детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления полиции города Усть-Каменогорска, несколько дней назад на оперативный канал «102» обратилась 62-летняя пенсионерка, которая попросила помочь в поисках внука. Пожилая женщина отдала внуку 20 тыс. тенге на приобретение школьной формы. Однако, получив деньги, 15-летний подросток пропал. Вскоре после случившегося от воспитателя городского специализированного Дома юношества поступило сообщение о том, что воспитанник, 2006 года рождения, вышел во двор вместе с навестившим его другом, после чего не вернулся.

    «Оказалось, что двое пропавших детей были друзьями. В тот день они договорились встретиться. В ходе розыска полицейские обнаружили подростков в доме их знакомой. Как выяснилось, 15-летний подросток потратил деньги, которые дала ему бабушка, вместе с другом. Затем они решили посетить дом знакомой девушки. Мать девочки позвонила в полицию и сообщила, что пропавшие дети находятся у нее дома», - сообщили в пресс-службе.

    Также 24 августа на оперативный канал «102» обратился 27-летний местный житель, он сообщил о пропаже несовершеннолетнего сына.

    Семилетний мальчик вышел из дома и уехал к бабушке. Но, не доехав до бабушкиного дома, бесследно пропал. Мать пыталась найти сына самостоятельно, но безрезультатно.

    С поступлением сообщения оперативно-розыскная группа и весь личный состав управления полиции были немедленно подняты. Стражи порядка тщательно обходили прилегающие территории, в частности парки, места скопления молодежи, кафе, подъезды жилых домов.

    «В результате принятых мер в тот же день сотрудники полиции обнаружили пропавшего ребенка на берегу реки Ульба на улице Тихая. Как выяснилось, когда ребенок пришел к бабушке, дома никого не было. Он вместе с детьми, игравшими на улице, отправился на набережную гулять», - сообщил начальник городского управления полиции Андрей Мула.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Восточно-Казахстанская область МВД РК
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