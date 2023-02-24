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    Трех нелегалов выявили на одном из строительных объектов в Экибастузе

    24 Февраля 2023, 18:12

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Полицией города Экибастуза на строительном объекте, расположенном по улице М. Жусупа, выявлены трое граждан Республики Узбекистан, работающих нелегально, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Установлено, что мужчины в нарушении законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, осуществляли трудовую деятельность в нашей стране без получения разрешения на трудоустройство, выдаваемое местными исполнительными органами.

    «В отношении иностранных граждан возбуждено административное производство по части 5 статьи 517 КоАП РК, также в отношении 54-летнего работодателя гражданина Республики Казахстан, привлекшего иностранную рабочую силу без разрешения местного исполнительного органа. По факту возбуждено административное производство по части 1 статьи 519 КоАП РК, выписан административный штраф в размере 51 750 тенге», – сообщил первый заместитель начальника управления полиции города Экибастуза Павлодарской области Толеген Кудайбергенов.

    Рейдовое мероприятие проведено в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», которое продлится до 28 февраля.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область МВД РК мигранты
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