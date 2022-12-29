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    Трех лошадей украл скотокрад у жителя Туркестанской области

    29 Декабря 2022, 13:42

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Трех лошадей украл скотокрад у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Тулькубасский районный отдел полиции обратился местный житель, который сообщил, что неизвестные похитили у него с вольного пастбища 3 лошадей. Ущерб потерпевшему составил около миллиона тенге.

    Полицейские зарегистрировали факт по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство». Стражи порядка внимательно осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Также тулькубасские полицейские проверили места реализации домашнего скота.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили мужчину, подозреваемого в краже лошадей. Им оказался безработный местный житель.

    Как выяснилось, скотокрад заметил ночью на пастбище бесхозных лошадей и решил их украсть. Похищенных животных подозреваемый затем продал на скотном рынке, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

    Полицейские выясняют, причастен ли подозреваемый к другим аналогичным преступлениям. В отношении скотокрада проводится досудебное расследование.
    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
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