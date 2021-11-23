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    Трех казахстанцев поместили в карантинный стационар на границе РК в Павлодарской области

    23 Ноября 2021, 13:45

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за сутки через границу в Казахстан прошёл 601 человек В регионе за это время в страну через границу не пустили россиянина из-за отсутствия у справки об отрицательном результате ПЦР-теста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедшие сутки через границу прошёл 601 человек, из них 431 пеший и 170 водителей фур. В карантинный стационар помещены три казахстанца», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    Подтверждённых случаев коронавирусной инфекции на автопереходах через границу Казахстана в регионе за это время не выявлено.
    «За сутки запрещён въезд в страну гражданину Российской Федерации, не предоставившему справку с отрицательным результатом обследования методом ПЦР», - добавили в ДСЭК.

    Продолжается мониторинг за перемещением людей на четырёх автомобильных пунктах пропуска государственной границы: Урлютобе, Косак, Амангельды и Шарбакты. Специалисты санэпидслужбы круглосуточно дежурят на постах, встречая граждан, пересекающих госграницу. Проводятся консультации и разъяснения по правилам пересечения границы по телефону жителям не только Павлодарской области, но и иностранцам.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Здравоохранение Россия Коронавирус в РК
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