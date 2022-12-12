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    Трех человек убил преступник в Риме

    12 Декабря 2022, 00:01

    РИМ. КАЗИНФОРМ - В Риме три человека стали жертвами преступника, напавшего на членов правления жилтоварищества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    57-летний мужчина, вооруженный пистолетом, ворвался в кафе на севере итальянской столицы, где проходило собрание жителей многоквартирного дома, и открыл огонь, убив трёх женщин. Его удалось задержать до прибытия полиции.

    «Он вошел и направился к столу, где сидел совет директоров, аудиторы и все остальные, он закричал:»Я вас всех убью!«и начал стрелять», - рассказали очевидцы.

    Нападавшего в жилтовариществе знали: он ранее неоднократно угрожал членам правления, но о причинах, толкнувших его на преступление, следователи пока не сообщают.

    Фото: Еuronews
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