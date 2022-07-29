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    • Трех человек спасли на Капчагайском водохранилище

    29 Июля 2022 18:53

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Девочек-близняшек и мужчину спасли на Капчагайском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    13-летние девочки-близняшки отплыли от берега на 100-150 метров и чуть не утонули, а мужчина отдалился на 700-800 метров в вечернее время на скутере и не вернулся. По данным ДЧС Алматинской области, оба случая произошли 28 июля. Их спасли сотрудники оперативно-спасательного отряда города Конаева.

    «Во время патрулирования городского пляжа №6 были спасены две девочки–близняшки 2009 года рождения, которые отплыли от берега на 100-150 метров. Попав на глубину, они начали тонуть. На помощь вовремя пришли спасатели, которые доставили детей на берег и проинструктировали по соблюдению правил безопасности на воде. В медицинской помощи не нуждались», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

    В тот же день в 22:00 в ДЧС поступило сообщение, о том, что мужчина 1988 года рождения, примерно в 19:00 уплыл на скутере в неизвестном направлении и не вернулся назад.

    «На место происшествия выехали спасатели. В 23:10 спасатели нашли мужчину на расстоянии 700-800 метров от берега, который находился в воде в спасательном жилете. Выяснилось, что мужчина отплыл от берега на водном скутере, у него заглох двигатель, закончился бензин. Он хотел его самостоятельно отбуксировать до берега, но не рассчитал силы и упустил скутер, который уплыл в неизвестном направлении. Спасатели доставили мужчину на берег и проинструктировали по соблюдению правил безопасности на воде. В медицинской помощи не нуждался», - добавили в ДЧС.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматинская область #Происшествия #ДЧС #Капчагай
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